WhatsApp'ın Android Emoji Klavyesi Yenilendi!

WhatsApp, son beta güncellemesinde Android emoji klavyesini yeniledi. Topluluk ayarlarında da önemli değişiklikler var. İşte detaylar!

WhatsApp'ın Android Emoji Klavyesi Yenilendi!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, emoji, GIF ve çıkartmaları üstte üç kategoriye ayıran yeni bir yeniden tasarlanmış emoji klavyesini deniyor. Bir süredir geliştirme aşamasında olan yeni klavye düzeni şimdi  Android için WhatsApp beta v2.23.12.13 sürümünde kullanıma sunulmaya başlandı.

Bu yeni klavye ile WhatsApp kullanıcıları klavyede yukarı kaydırma yapabilecek ve emoji listesine tam ekran şeklinde ulaşabilecek.

Yeni Emoji Klavyesi ve Topluluk Ayarları

WhatsApp'ın Android Emoji Klavyesi Yenilendi!

Klavyedeki değişikliklerin yanı sıra bu son beta sürüm, topluluk yöneticilerinin kimlerin grup ekleyebileceğini seçmesine olanak tanıyan "Topluluk Ayarları" adlı yeni bir özellik de ekliyor.

Bu grup ayarı varsayılan olarak "Yalnızca topluluk yöneticileri" olarak seçili olacak ancak topluluk üyelerinin kendi gruplarını eklemelerine izin vermek için bunu değiştirebileceksiniz.

Emojiler, kullanıcıların duygularını ifade etmelerine, mesajlarını iletmelerine ve konuşmalarına yeni dokunuşlar katmalarına olanak tanıyarak dijital iletişimin ayrılmaz bir parçası hâline geldi. WhatsApp, emoji klavyesini geliştirerek kullanıcıların bu etkileşim biçimini yükseltmeyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi umuyor.

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