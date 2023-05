WhatsApp'ı Çökerten Mesaj Geri Döndü: Uygulama Çökme Döngüsüne Giriyor!

WhatsApp dünya çapında en popüler mesajlaşma hizmeti olduğundan, platformda her gün gönderilen ve alınan URL'lerin sayısı tahmin edilemeyecek kadar fazla ancak bir URL, WhatsApp'ın Android sürümünde uygulamanın çökmesine yol açıyor gibi görünüyor.

İlk olarak Twitter'da Brute Bee tarafından tespit edilen ve Android Authority tarafından doğrulanan "wa.me/settings" URL'sinin mesaj olarak gönderilmesi WhatsApp'ın çökme döngüsüne girmesine neden oluyor.

Bu durum yalnızca uygulamanın Android sürümünde yaşanan bir sorun gibi görünse de hem kararlı hem de beta sürümlerini etkiliyor.

Crash WhatsApp using one message



I sent a crash message to a chat group, which resulted in crashing the whole chat. If you open the chat, WhatsApp will always crash.

✅️To temporarily fix the issue, you have to remove the message using WhatsApp web



discovered by @ekscha_ pic.twitter.com/Sm9lJcklAm