WhatsApp'ın Masaüstü Sürümüne İki Yeni Özellik Geldi!

WhatsApp, Microsoft Store'daki resmî beta kanalı aracılığıyla Windows yerel uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.2320.1.0'a yükseltti.

Peki bu güncellemedeki yenilikler neler? WhatsApp, kullanıcıların uygulama dilini ve mesaj taslak filtresini değiştirmelerine olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sunuyor.

Uygulama Dili Artık Ayarlardan Değiştirilebilir

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların uygulama dilini doğrudan WhatsApp ayarları içinden değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir seçenek uygulamaya ekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar uygulamayı farklı bir dilde kullanabilecek ve uygulama varsayılan dilleri dışında kullanmak isteyen kişiler için daha kullanışlı hâle gelecek.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi uygulama ayarlarının hemen içinde "Dil" adında yeni bir seçenek bulunuyor ve kullanıcının WhatsApp hesabı için bu özelliğin etkin olması durumunda uygulamanın dilini değiştirmesine olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar sistem dilinden farklı bir dil kullanabiliyor.

Bu güncellemeden önce kullanıcılar bir uygulamayı farklı bir dille kullanmak için sistem ayarlarını değiştirmek zorundaydı. Bu özellik sayesinde artık bu ayarı doğrudan masaüstü uygulaması içinden yönetmek mümkün.

Mesaj Taslakları Geliştirildi

Buna ek olarak uygulamanın bir önceki güncellemesinde mesaj taslakları için geliştirilmiş desteği duyurmuştuk. WhatsApp'ın en yeni güncellemesini yükledikten sonra bazı kullanıcılar artık sohbetlerini, yalnızca bir mesaj taslağı içerenleri göstererek filtreleyebilir ve böylece kullanıcılar, bitmemiş konuşmaları daha kolay bulabilir ve devam ettirebilir.

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