WhatsApp, Android Kullanıcılarına Yeni Özelliğini Duyurdu: Çıkartma Düzenleyici Yakında Geliyor!

Geçtiğimiz aylarda beta güncellemesi duyurulan ve daha önce iOS cihazlara gelmiş olan özellik artık Android kullanıcılara da geliyor. Çıkartma düzenleyicisi ile artık kullanıcılar üçüncü taraf uygulamaları indirme ihtiyacı duymadan WhatsApp içerisinde kolayca çıkartma oluşturabilecek.

Çıkartma düzenleme ve oluşturma özelliği iOS kullanıcıları için yayınlanan bir özellikken artık Android kullanıcıları da uygulama içinde bu özelliği kullanabilecek. Uygulamanın son sürümünün güncellenmesi ile özellik devreye girecek.

Çıkartma Oluşturma Özelliği Neler Sunuyor?

WABetaInfo'nun paylaştığı görselden de anlaşılacağı gibi WhatsApp görüntülerden çıkartma oluşturma için tasarlanmış bir araç sunuyor. Çıkartma sekmesinden "Oluştur" seçeneğine tıklanarak ya da direkt görüntüyü açıp menüye erişip "etiket oluştur" seçeneğinetıklayarak görüntüleri çıkartmaya dönüştürmek mümkün olacak.

Aynı zamanda "etiketi düzenle" seçeneği ile de bir çıkartmayı daha sonra düzenleme olanağı bulunuyor. Bir fotoğraf seçildiği zaman WhatsApp otomatik olarak düzenleyici açarak görselin içindeki konuya vurgu yapıyor. Elde edilen sonuç eğer istenilen gibi olmuyorsa ekranın alt kısmında alternatif çıkartmalardan seçim yapılabiliyor.

Artık Android kullanıcıları da üçüncü parti uygulamalara gerek duymadan kendi çıkartmalarını hızlı bir şekilde uygulama içinde oluşturabilecekler. Şu an beta test aşamasında ve bazı kullanıcıların kullanımına açılan özellik, birkaç hafta sonra tüm kullanıcıların erişimine açılacak.