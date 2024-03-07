WhatsApp'tan Android'e Bir Yeni Özellik Daha: Çağrılar Telefonun Aramalar Bölümünde Görünecek!

Şu anda, WhatsApp aramaları yalnızca uygulama içinde görülebiliyor. Ancak yaklaşan entegrasyon, özellikle WhatsApp aramalarını sıkça kullananlar için çağrı geçmişi yönetimini kolaylaştıracak. Android Police aracılığıyla ortaya çıkan bu özelliğin halihazırda sınırlı bir beta testinde olduğu belirtiliyor.

Sağlanan ekran görüntüsünde, WhatsApp aramalarının Google Phone uygulamasının arama kaydında göründüğü ve bu aramaların standart cep telefonu operatörü aramalarından "WhatsApp" etiketiyle ayrıldığı görülüyor.

Bu entegrasyonun tam anlamıyla kullanıma sunulduğunda, bu girişlere dokunarak hızlıca bir WhatsApp araması başlatma seçeneğine sahip olabileceksiniz. Ayrıca, bu özelliğin yalnızca WhatsApp ile sınırlı olmayabileceği, diğer VoIP uygulamalarının da benzer bir entegrasyon sunabileceği düşünülüyor.

WhatsApp Aramaları Ne Zaman Entegre Edilecek?

Bu özellik, iOS kullanıcıları için zaten mevcut durumda, çünkü iPhone'un yerel arama geçmişi üçüncü taraf VoIP aramalarını gösterebiliyor. Android kullanıcıları ise bu konforu daha önce deneyimleyememişti, ancak WhatsApp'ın bu eksikliği giderme amacındaki adımı, diğer VoIP uygulamalarının da benzer bir entegrasyon sunmasını teşvik edebilir.

WhatsApp'ın entegre çağrı kaydı özelliği, bu platformlar arası kullanılabilirlik artışının sadece bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişiklik, özellikle düzenli olarak arama yapan kullanıcılar için yaşam kalitesini artırıcı bir gelişme olacak.

Çağrı kayıtlarının sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak WhatsApp üzerinden bağlantıda kalma deneyimini daha keyifli hale getirecek.