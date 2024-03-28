WhatsApp'ta Bir Yenilik Daha: Arama Ekranındaki Değişiklik Kullanıcıları Sevindirecek!

WhatsApp geçtiğimiz hafta tüm kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkat çekmişti. Sesli mesajların artık metne dönüştürülmesi, mesaj sabitleme özelliğinde bir takım yenilikler ve görsel düzenlemeye yapay zeka desteği gibi yenilikler duyurulmuştu.

WaBetaInfo'nun yeni yayınladığı habere göre WhatsApp Android kullanıcılarına bir yeni özellik daha geliyor. Arama arayüzünde yapılacak olan yenilik ile kullanıcıların deneyimi daha da iyileştirilmiş olacak.

WhatsApp Arama Ekranına Bir Buton Eklenecek

Paylaşılan ekran görüntüsünde WhatsApp, artık arama ekranındayken diğer sayfalarda dolaşabilmeyi daha da kolaylaştırıyor. Geri düğmesi ve simge durumuna küçültme düğmesi, arama ekranından çıkmak için aynı amaca hizmet ediyor.

Geri düğmesine dokunmak bazen yanlışlıkla aramayı sonlandırmaya sebep oluyordu, ancak yapılan bu değişiklik ve güncelleme ile birlikte artık simge durumuna küçültme butonu arama ekranına eklenecek. Böylece kullanıcılar kafa karışıklığı yaşamadan ve aramaları sonlandırmadan arama ekranın ayrılabilecek.

Arama ekranındaki bu yeni görünüme şu an uygulamayı güncelleyen bazı kullanıcılar erişebiliyor. Önümüzdeki haftalarda da daha fazla kullanıcı bu özelliğe erişim sağlamaya başlayacak.