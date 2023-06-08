WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Nihayet Geliyor: Telegram'dan Çok Daha İyi!

Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen "Kanallar" özelliği kullanıma açtı. Özellikle son dönemde birbirinden farklı yeni özelliklerle farkını ortaya koyan uygulama, şu an için Kolombiya ve Singapur'da özelliği kullanıma sundu.

Kanallar Özelliğinin Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Yayın tabanlı mesajlaşma vaadi veren "Kanallar" özelliği üzerinden para kazanmayı da amaçlayan Meta, bireysel içerik oluşturucularının aksine STK'lar, tıbbi araştırma kurumları ve teyit kuruluşları başta olmak üzere, benzeri yönde yayın yapmak isteyen şirketleri odak noktaya alıyor.

Meta yöneticilerinin bu kanallar üzerinden metin, fotoğraf, video, anket ve çıkartma gönderebileceğini ekledi. Yeni özelliğin en belirgin noktası ise kanallarda sadece kanal sahipleri mesaj gönderebilecek. Kanalı takip eden kullanıcılar bu mesajlara yanıt veremeyecek.

Kullanıcılar, kanal sahiplerinin belirlemiş ve paylaşmış olduğu davet bağlantısı üzerinden kanala katılabilecek. Şirket, özelliğe dair şu açıklamaları yaptı:

“Bugün, sizin için önemli olan kişi ve kuruluşları doğrudan WhatsApp içinde takip etmenin özel bir yolu olan WhatsApp Kanallarını duyuruyoruz. Singapur ve Kolombiya'da başlıyoruz, ancak bu yıl içinde herkesin kullanımına sunulacak. İletişim kurmanın en özel yolu olması için Kanallar oluşturuyoruz. Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, bir kanal yöneticisi olarak telefon numaranız takipçilere gösterilmeyecek ve bir kanalı takip ettiğinizde bunu ne yöneticiye ne de kanalı takip eden diğer kişilere göstermeyeceksiniz.”

Bunların yanı sıra kanallara gönderilen mesajlar 30 gün sonra silinecek ve şirket herhangi bir kayıt tutmayacak. Şu an için Kolombiya ve Singapur'da devreye giren özelliğin Türkiye ve diğer ülkelere yılın sonunda geleceği de Mark Zuckerberg tarafından netlik kazandı.