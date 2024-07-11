WhatsApp Güvenliği Artırıyor: Artık Grup Sohbetlerinde İçiniz Daha Rahat Olacak!

WhatsApp, son zamanlarda daha çok yapay zeka temelli kullanışlı özelliklere odaklanmasına rağmen, kullanıcıların güvenliğini de ihmal etmiyor. Platform, son olarak bilinmeyen gruplara eklenen kullanıcılar için adeta ilaç gibi gelecek yeni bir özellik duyurdu.

WhatsApp, Bilinmeyen Gruplara Eklenen Kullanıcılara Daha Fazla Bilgi Gösterecek

WhatsApp, bilinmeyen gruplara eklenen kullanıcılara daha fazla bilgi sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerden mesaj aldıklarında açılan pencereye benzer şekilde çalışacak. Böylece grubun kimin tarafından kurulduğunu, ne zaman oluşturulduğunu ve sizi kimin eklediğini görebileceksiniz.

Size sağlanan bu ayrıntılar sonrasında dilerseniz açılan pencerenin hemen alt kısmında yer alacak "Gruptan Çık" butonunu tıklayarak sohbeti terk edebileceksiniz. Eğer grupta kalmaya karar verirseniz, tüm bunları görmezden gelerek sohbete mesaj göndermeye başlayabileceksiniz.

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