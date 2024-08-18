Kullanıcıları Sevindiren Haber: WhatsApp'ta Bilinmeyen Numaralardan Gelecek Mesajlar Engellenebilecek

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına geliştirdiği özelliklere bir yenisini daha ekledi. Şirket, kullanıcıların kayıtlı olmayan numaralardan gönderilen mesajları engellemesine imkan tanıyacak yeni özelliğini test etmeye başladı. Detaylar haberde.

Bilinmeyen Numaralardan Gelen Tüm Mesajlar Tek Tıkla Engellenebilecek

WhatsApp'ın kısa bir süre önce yayınladığı yeni Android 2.24.17.24 beta sürümünde yeni bir özellik keşfedildi. Kullanıcılar, söz konusu özellik ile birlikte WhatsApp'ta belirli bir hacmi aşan ve bilinmeyen numaralara kayıtlı hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyebilecek. Bu sayede spam ve istenmeyen mesajlar kullanıcıların sohbet kutucuğunda görüntülenmeyecek.

Bununla birlikte platform, spam mesajların uygulamayı zorlayarak cihaz performansını olumsuz etkilemesini de önleyecek. Ayrıca, uygulama tarafından işlenen veri hacmi de istenmeyen mesajların engellenmesi ile önemli ölçüde küçültülebilecek. Yeni özellik WhatsApp'ın Android sürümünde, Ayarlar menüsünde yer alan "Gelişmiş" sekmesi üzerinden aktif edilebilecek.

Platformun beta sürümlerinde test edilen bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Testlerin başarısına göre yakın gelecekte yeni özelliği platformun kararlı sürümlerinde görebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gelişmeler için takipte kalın!