WhatsApp'a Yeni Emojiler Geliyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, yeni emojiler ile gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasına 21 farklı yeni emoji eklenecek. Paylaşılan ekran görüntüsüyle beraber emojilerin nasıl bir tasarıma sahip olacağı da belli oldu.

WhatsApp, Yeni Emojiler Sunmaya Hazırlanıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan WhatsApp, envanterindeki emoji sayısını arttırmak için çalışmalara devam ediyor. Şirketin 21 adet yeni emoji üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı.

WABetaInfo, WhatsApp beta 2.22.25.12 sürüm numarasına sahip güncellemede anlık mesajlaşma uygulamasında yeni emojiler keşfetti. Bunun üzerine WABetaInfo, web sitesi üzerinden bir ekran görüntüsü yayımladı.

Ekran görüntüsü, yeni emojilerin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Paylaşılan görsele baktığımızda pembe, açık mavi ve gri renge sahip kalpler, çeşitli hayvanlar, bitkiler ve daha birçok emojinin geleceğini görüyoruz. Yeni emojilerin tüm kullanıcılara ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Şu anda anlık mesajlaşma uygulamasında koyu mavi, beyaz, mor, kahverengi, kırmızı sarı, turuncu dahil olmak üzere çeşitli renklerde kalpler bulunuyor. Ayrıca şirketin mevcut 8 adet emojiyi de yeniden tasarladığı ortaya çıktı. Yeni emojilerin ve yeniden tasarlanan emojilerin görünümüne yukarıda yer alan ekran görüntüsünden bakabilirsiniz.

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