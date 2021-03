WhatsApp Çıkartma Arama Özelliği Aldı!

WhatsApp çıkartma arama özelliği geldi. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleri kullanıcıların kullanımına sunmaya devam ediyor. Yeni gelen özelliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcılar, çıkartmalar sayesinde hiçbir kelime kullanmadan kendisini kolaylıkla ifade edebiliyor. Öyle ki, çıkartmaların popülaritesinin farkında olan WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasının çıkartma özelliğine sürekli olarak yenilik getiriyor. Buna örnek olarak geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan WhatsApp hareketli çıkartmalar özelliği verilebilir.

WhatsApp Messenger'a getirilen çıkartmalar özelliği her ne kadar kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılsa da çıkartma bulmak oldukça uzun vakit alabiliyor ve bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin ruh halinize uygun bir çıkartma bulmak için çok sayıda çıkartma arasında gezinmeniz gerekebiliyor.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan mesajlaşma platformu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen bu sorunu ortadan kaldırmak için kollarını sıvamıştı. Şirketin geçtiğimiz aylarda çıkartma arama özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile beraber söz konusu yeniliği uygulamaya eklediğini duyurdu.

Çıkartma arama özelliği Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için kullanıma sunuldu. Yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar artık göndermek istedikleri çıkartmayı bulmak için çok vakit harcamayacak. Bu durum da kullanıcı deneyimini ciddi oranda üst seviyeye taşıyacak. Şirket tarafından Twitter üzerinden paylaşılan videoya aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

🔍 You can now search stickers on WhatsApp 🔍



Need to say I love you? There's a sticker for that.

Need to say I know? There's a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT