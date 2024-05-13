WhatsApp Çıkartma Oluşturma Özelliğini Arşa Çıkarıyor: Yapay Zeka Desteği Geliyor!

WhatsApp'a daha önce yeni çıkartma oluşturma özelliği kullanıma sunulmuştu. Ancak şirket, kullanıcıların çıkartma oluşturma deneyimini iyileştirmek ve daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için Android kullanıcılarına yeni bir özellik getiriyor.

Gelişmiş çıkartma oluşturma seçeneklerinin uygulamanın son beta güncellemesinde kullanıcılar tarafından test edilmeye başladığı ortaya çıktı. Android kullanıcılar bu yeni özelliği test ettikten sonra daha fazla kişinin kullanımına açılacak.

Yapay Zeka ile Çıkartma Oluşturma Özelliği

WaBetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre WhatsApp artık standart çıkartma oluşturmanın ötesine geçip yapay zeka destekli çıkartma oluşturma özelliği geliştiriyor. iOS kullanıcılarına sunulan ve kullanılan bu özellik, galerideki fotoğrafları anında yapay zeka ile çıkartmaya dönüştürebiliyor.

Özelliği kullanmak için kullanıcıların karşısına iki seçenek arasından seçim yapması gerekecek. Yapay zeka destekli çıkartma oluşturma özelliği bazı ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli olduğu için bu bazı kullanıcıların kafasına soru işareti yaratabilir.

WhatsApp, yapay zeka ile çıkartma oluşturma sürecini basitleştirmek, daha keyifli hale getirmek ve eğlenceli çıkartmaları birkaç hamle oluşturabilmeyi mümkün hale getiriyor. Bu özelliğin şu an belirli kullanıcılarda olması ve test edilmesi, tüm kullanıcılara sunulmasının da yakın olduğunu gösteriyor.