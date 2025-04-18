WhatsApp'tan Çıkartma Aşıkları İçin Yeni Özellik! Artık Daha Kolay

Birçoğumuzun günlük iletişiminin vazgeçilmez bir parçası olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli ve pratik hale getirmek için önemli bir adım attı. Bu adımla birlikte sohbetlerin artık daha kişisel ve düzenli olması mümkün. İşte yenilik!

WhatsApp’tan Sohbetleri Renklendirecek Çıkartma Paketi Güncellemesi

Bildiğiniz üzere WhatsApp için üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan özel çıkartmalar oluşturabilmek mümkün. Bazen birçok kelimenin yerini alan bu çıkartmalar, klasör sistemi gibi bir özellik olmadığı için ne yazık ki çok düzensiz görünüyor. WhatsApp'ın geliştiricisi Meta ise bu sorunu çözmek için Çıkartma Paketleri yeniliğini kullanıma sundu.

Söz konusu bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık çıkartmalarını tematik klasörler altında gruplayabilecek. Örneğin evcil hayvanlara ait çıkartmalar ayrı bir pakette, arkadaş grubunuzun komik anları başka bir pakette saklanabilecek.

Üstelik bu paketler başka bir kullanıcıyla da paylaşılabilecek. Daha önce tüm çıkartmaları tek tek göndermek gerekiyordu. Bu da sohbeti çok kirletiyordu.

WhatsApp için Çıkartma Paketi özelliği kullanıcılara kademeli şekilde sunuluyor. Yani yeniliği uygulamada bulamadıysanız bir süre sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.