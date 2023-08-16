WhatsApp’tan Çıkartmalar ile İlgili Sürpriz Karar!

WhatsApp, güncel beta sürümü ile birlikte uygulamaya birçok yeni özellik getiriyor. Örneğin; sesli grup aramaları, güvenlik katmanı ve çoklu hesap gibi özellikler bunlardan yalnızca birkaçı.

Tüm bunlardan sonra kullanıcı memnuniyetini artırabilecek yeni bir özellik daha geliyor. WhatsApp, yapay zekâ ile çalışarak çıkartmaların kişisel olarak oluşturulmasını sağlayacak. Özel çıkartmalar sayesinde uygulama çok daha eğlenceli hâle gelecek.

Yapay Zekâ Teknolojisi ile Yaratıcılığınızı Konuşturun!

WhatsApp'ın test aşamasındaki özelliğine göre oluşturmak istediğiniz çıkartma hakkında bir metin belirlemeniz gerekiyor. Bunu Çıkartma sekmesindeki "Oluştur" butonundan yapabilirsiniz.

Verdiğiniz metin direktifine göre yapay zekâ sizin için yeni bir çıkartma oluşturacak. Bu şekilde oluşturulan çıkartmalar, yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair özel bir imzaya sahip olacak.

Böylece kullanıcılar yapay zekâ ile ortaklaşa oluşturdukları çıkartmaları diğer çıkartmalardan ayırt edebilecek. Ayrıca, uygunsuz veya zarar verici içeriğe sahip çıkartmalar Meta tarafından tespit edilecek.

Henüz yalnızca beta test kullanıcılarına açık olan özellik, yakında tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Benzer bir özelliğin Instagram ve Messenger'a da gelmesi bekleniyor.

Çıkartmalar, uygulama içinde kullanıcıların en sevdiği özelliklerden bir tanesi. Kişiselleştirilmiş çıkartmaların, yapay zekânın da desteğiyle iletişimi daha eğlenceli bir hâle getirmesi bekleniyor.

Siz mesajlaşmalarda çıkartma kullanmayı sever misiniz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.