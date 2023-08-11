Beklenen Özellik Geliyor: WhatsApp’ta Birden Fazla Hesap Açık Kalabilecek!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte çoklu hesap özelliğini geliştirmeyi hedefledi. Çoklu hesap özelliğini daha kapsamlı hale getirerek eşlik modu özelliğini aktifleştirecek.

Eşlik modu özelliğine göre iki adet WhatsApp hesabı olan kullanıcılar, tek bir cihazda her iki hesabını da açık tutabilecek. Böylece birden fazla WhatsApp hesabına sahip olanların uygulamayı daha pratik bir şekilde kullanması sağlanacak.

Tek Cihazda Birden Fazla Hesap Kullanımı

WhatsApp'ın bir hesabı birden fazla telefonda veya bilgisayarda kullanma özelliği zaten vardı. Ancak bu yalnızca birden fazla cihaz kullananların işine yarıyordu. Çünkü bu özelliğin işlevi bir hesabı birden fazla cihaza bağlayabilmesiydi.

Yeni güncellemedeki eşlik modunda ise bu durum biraz daha farklı. Çünkü her cihazda ayrı ayrı WhatsApp hesapları kurmak yerine, tek bir cihazda farklı hesaplara geçiş yapmak mümkün hâle geldi.

Bu özellikle birlikte siz çıkış yapmak istemediğiniz sürece her bir hesabınız ana cihazınızda açık olacak. Hesaplar arasında istediğiniz sıklıkta geçiş yapabileceksiniz.

Eşlik modu, tek cihazda şimdilik 5 adet hesabı aynı anda kullanmaya izin verecek. Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemelerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları, şu an bu özelliği deneyimleyebiliyor. Ancak önümüzdeki süreçte bu özelliğin hem Android hem de iOS cihazları için kullanılabilir olması bekleniyor.

Ayrıca özelliğin Instagram ve Telegram'da hâlihazırda kullanıldığını söylemekte fayda var. Eşlik modunun WhatsApp'a da gelmesiyle birlikte, özellikle iş insanlarının çok daha rahat çalışacağı düşünülüyor.

Artık kullanıcılar, üçüncü taraf yazılımlardan faydalanmak yerine WhatsApp'ın bu özelliğini rahatça kullanabilecek.

Sizce birden fazla hesabı tek bir cihazda kullanabilmek kolaylık sağlayacak mı? Yorumlarda buluşalım.