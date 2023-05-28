WhatsApp'a Ekran Paylaşımı Özelliği Geliyor: Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulamalarından olan WhatsApp, yine kullanıcıların yararına bir özellik duyurdu. Artı WhatsApp ile görüşme yaparken ekran paylaşımı yapılabilecek.

Şu an beta testi aşamasında olan özellik, WhatsApp aramaları sırasında kullanılabilecek.

WhatsApp Ekran Paylaşımı Nasıl Yapılır?

WABetaInfo'da yer alan habere göre 2.23.11.19 güncellemesiyle birlikte beta süreci için belirli cihazlara getirilen özellik, WhatsApp'ın artık ünlü video konferans uygulamalarına benzemek istediğine işaret ediyor.

Grup veya kişilerle yapılan WhatsApp aramalarında kamera görüntüsünün yanında cihazın ekran görüntüsünün de paylaşılabiliyor olması, iş yaşamında kullanılabilirliğini artıracak. Mesajlara benzer bir şekilde ekstra güvenlik ile sunulacak olan özellik, paylaşımı yapan kişi tarafından dilendiği takdirde kapatılabilecek.

Ekran paylaşımına onay verildiği taktirde paylaşım yapan kişi ve kişiler tüm ekranı görebilecek. Henüz özelliğin beta aşamasında olduğu düşünüldüğünde, Discord'a benzer bir şekilde uygulama temelli ekran görüntüsü paylaşımının gelmesi de olası.

Ayrıca yeni özellik ile birlikte WhatsApp arayüz tasarımında da bazı değişiklikler yaşandı. Discord'un mobil uygulamasına benzer bir arayüze geçen WhatsApp, aynı zamanda aşağıdaki navigasyon barında da ufak değişikliklerle karşımıza çıkacak.