WhatsApp’tan Çiftleri Gerilim Testine Sokacak Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün belge tarama özelliğini Android cihazlara getirmek için harekete geçen platform, şimdide yılladır gündemden düşmeyen çoklu hesap özelliğini tekrardan test etmeye başladı.

Meta, çoklu hesap özelliği ile birlikte kullanıcıların tek bir cihaz üzerinden birden fazla WhatsApp profilini kontrol etmesini amaçlıyor. Bilmeyenler için bu özellik, geçtiğimiz yıllarda bir çok kez test sürecine girmiş, ancak daha sonrasında rafa kaldırılmıştı. Görünüşe göre şirket, çoklu hesap özelliği konusundaki fikrini değiştirmiş olabilir.

Çoklu Hesap Özelliği iOS Uygulamasında Test Ediliyor

Uzun bir süredir sessizliğe gömülen çoklu hesap desteği, WhatsApp’ın iOS için yayınladığı 25.19.10.74 kodlu beta sürümünde yeniden ortaya çıktı. Geliştiricilere göre Meta, bu sürümle birlikte özelliği tekrar test etmeye başladı.

Yeni sistemin kullanımı oldukça pratik olacak. Kullanıcılar tıpkı Instagram ve Facebook'ta olduğu gibi "Hesap Listesi" isimli yeni bir bölüm üzerinden cihazına yeni bir profil ekleyip çıkartabilecek ve hesaplar arasında geçiş yapabilecek. Söz konusu seçenek uygulamanın "Ayarlar" bölümünde yer alacak.

Şu an için özellik yalnızca beta sürümde test ediliyor ve Meta’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle çoklu hesap desteğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ya da daha önce olduğu gibi yeniden iptal edilip edilmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Öte yandan pek çok kişiye göre çoklu hesap desteği WhatsApp'ı yeni bir boyuta taşıyabilir. Zira yeni özellik farklı hesaplar üzerinden konuşmalar yürüten kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunabilir. Ancak aynı zamanda bir kişinin birden fazla profili yönetebilmesi, gizlilik ve güvenlik açısından bazı tartışmaları da beraberinde getirebilir.

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