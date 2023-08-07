WhatsApp’taki Sesli Grup Aramalarına Yeni Bir Sohbet Özelliği Geliyor!

WhatsaApp'ta zaman zaman sesli veya görüntülü grup sohbetlerine katılabiliyoruz. Bazen de bu grup aramalarını müsait olmadığımız zamanlarda açmayınca sohbeti kaçırmış hissine kapılıyoruz.

İşte WhatsApp'ın son beta güncellemesine tam da bununla ilgili bir özellik geliyor. Artık sesli grup sohbetlerine o an katılamasanız bile sonrasında kendi kendinize katılım sağlayabileceksiniz.

Sesli Aramaya İstediğiniz Zaman Katılabileceksiniz!

Biliyorsunuz ki sesli grup aramasını reddettiğinizde ve daha sonrasında katılmak istediğinizde grup üyelerinden birinin sizi aramaya dahil etmesini beklemek durumunda kalıyordunuz. Sesli grup sohbetlerine gelen yeni özellik sayesinde artık bir arama geldiğinde tam da o an yanıtlamak zorunda değilsiniz.

Aramaya sonradan katılmak istediğinizde bunu kendiniz yapabileceksiniz. Aramalar sekmesinden devam etmekte olan sesli grup aramasına, Katıl butonuna basarak dahil olabilirsiniz. Böylece daha önce cevaplayamadığınız ama hâlâ devam eden aramalara sonradan da olsa katılım sağlayabileceksiniz.

Bu yeni özellik size hâlihazırda kullanılan sesli grup aramalarına benzer gelmiş olabilir. Ancak yeni özelliğin eskisinden en büyük farkı gruptaki her katılımcının telefonu çalmadan arama başlatmaya izin vermesidir. Yani arama başlatıldığında gruptaki herkesin telefonunun aynı anda çalması yerine yeni bir ses dalga formu simgesi gönderilir.

Bu simgeye tıklayınca otomatik olarak sesli sohbet başlayacak ve özel bir arayüz görünecek. Eğer başlatılan sesli sohbete kimse katılmazsa 60 dakika sonra arama otomatik olarak kendini kapatacaktır. Ancak yine de herkes istediği zaman yeniden başka bir sesli sohbet başlatabilecek.

En fazla 32 kişinin olduğu gruplarda yapılabilecek bu sesli sohbet, tıpkı mesajlarda olduğu gibi uçtan uca şifrelenecek. Şimdilik sadece beta kullanıcıları bu özelliği kullanabilse de yakında tüm kullanıcıların erişimine açık olması bekleniyor.

Sizce sesli grup aramaları bu şekilde daha iyi olacak mı? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.