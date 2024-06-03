WhatsApp'ın Çökmesine Neden Olan Hata Sonunda Düzeltildi!

WhatsApp, en son yayınladığı favori filtreleme özelliğini yeni Android güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcılara sunmuştu. Bu özellikle birlikte artık yeni favoriler filtresi sayesinde önemli konuşmalara kolayca erişim sağlanabiliyordu.

Ancak bu özellik için uygulamayı güncelleyen kullanıcılar, son sürüm güncellemesini yükledikten sonra WhatsApp'ın çöktüğünü bildirmeye başladı. Bazı kullanıcılar için geçerli olan bu sorun için şirket harekete geçerek sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

WhatsApp'ın Çökme Sorunu Giderildi mi?

Android telefonlarda WhatsApp'ın son beta sürümü için güncelleme yapan kullanıcıların birçoğunda uygulama çökmeye başladı. WhatsApp Messenger ve WhatsApp Business'ı birlikte kullanamadıklarını bilrdiren kullanıcıların haricinde diğer kullanıcılar da arama yarken kilitlenme gibi bir sorun yaşadıklarını söyledi.

Bağlantı kurmanın engellenmesi gibi problemlerde artış yaşanması birçok kullanıcının şikayet bildirmesine sebep oldu. Sohbetlere erişim sağlanmaması, arama yapılmaması kullanıcıların uygulamayı adeta hiçbir şekilde kullanmamalarını sağladı.

Özelliklerin, önce beta testinden geçmesi de bu gibi sorunların giderilmesi ve tespit edilmesi aşamalarında büyük önem arz ediyor. Bu sorunun baş göstermiş olması da özelliğin tüm kullanıcılara gelmeden önce olası problemler için önceden önlem almasını sağlayacak.

WaBetaInfo'nun X paylaştığı bir gönderide kesin bir çözüm hata düzeltme güncellemesinin gelmesi gerektiği dile getiriliyor. Google Play Store'un kullanıcılara ilettiği yeni güncelleme ile birlikte nihayet bu sorunun çözülmüş olduğu görünüyor. Şu an kullanıcılar yaşadıkları tüm sorunlardan kurtuldu.