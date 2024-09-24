WhatsApp, 1 Ekim'den İtibaren Bu 19 Telefonda Kullanılamayacak! Aralarında iPhone da Var
WhatsApp, 1 Ekim 2024 itibariyle bu telefonlara verdiği desteği sonlandıracak. İşte WhatsApp kullanamayacak telefonlar...
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı eski telefonlara verdiği desteği sonlandırıyor. Bu da demek oluyor ki eğer siz ya da çevrenizdeki biri aşağıdaki telefon modellerinden herhangi birine sahipse 1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp uygulamasının mesaj ya çağrı özelliklerini kullanamayacak.
İşin üzücü yanı ise listede yer alan modellerden bazıları döneminde bir servete mal olmuş ve Tamindir'in de aralarında olduğu teknoloji platformlarının hevesle incelediği oldukça sevilen modeller. İşte 1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp desteğini kaybedecek olan Android ve iOS telefonlar!
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WhatsApp'ın 2.24.17.24 Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik sayesinde bilinmeyen hesaplardan gelen mesajlar engellenecek!
WhatsApp, 1 Ekim'den İtibaren Bu Telefonlara Desteğini Kesecek
WhatsApp, sadece bir hafta sonra 1 Ekim 2024 itibariyle aşağıda yer alan eski akıllı telefon modellerine destek vermeyecek:
- LG V20
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7s
- Apple iPhone 7 Plus
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 Edge
- OnePlus 3
- OnePlus 3T
- Huawei Mate 9 Pro
- Xiaomi Mi Note 2
- Sony Xperia XZ
- HTC 10
- HTC 10 evo
- Xiaomi Mi 5 Prime
- Xiaomi Mi MIX 18K
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Lenovo Moto Z
- Asus ZenFone 3 Deluxe
Gördüğünüz gibi listede LG V20 gibi dönemin öncül ve premium telefonlarından tutun da iPhone 7, iPhone 7s ve iPhone 7 Plus gibi efsane modellere kadar pek çok telefon var. Ne yazık ki bu telefonlardan herhangi biri siz ya da bir yakınınız tarafından nostalji ya da ekonomik nedenlerle hala kullanılıyorsa bunun değişmesi gerekecek.
Her ne kadar Android telefonlarda bazı yöntemler söz konusu olsa da iOS işletim sisteminin "kurşun geçirmezliği" nedeniyle bu sorunun bir çözümü yok. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listedeki WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlardan birine sahip misiniz ya da çevrenizde kullanan biri var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.