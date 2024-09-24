WhatsApp, 1 Ekim'den İtibaren Bu 19 Telefonda Kullanılamayacak! Aralarında iPhone da Var

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı eski telefonlara verdiği desteği sonlandırıyor. Bu da demek oluyor ki eğer siz ya da çevrenizdeki biri aşağıdaki telefon modellerinden herhangi birine sahipse 1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp uygulamasının mesaj ya çağrı özelliklerini kullanamayacak.

İşin üzücü yanı ise listede yer alan modellerden bazıları döneminde bir servete mal olmuş ve Tamindir'in de aralarında olduğu teknoloji platformlarının hevesle incelediği oldukça sevilen modeller. İşte 1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp desteğini kaybedecek olan Android ve iOS telefonlar!

WhatsApp, 1 Ekim'den İtibaren Bu Telefonlara Desteğini Kesecek

WhatsApp, sadece bir hafta sonra 1 Ekim 2024 itibariyle aşağıda yer alan eski akıllı telefon modellerine destek vermeyecek:

LG V20

Apple iPhone 7

Apple iPhone 7s

Apple iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

OnePlus 3

OnePlus 3T

Huawei Mate 9 Pro

Xiaomi Mi Note 2

Sony Xperia XZ

HTC 10

HTC 10 evo

Xiaomi Mi 5 Prime

Xiaomi Mi MIX 18K

Xiaomi Mi 5 Pro

Lenovo Moto Z

Asus ZenFone 3 Deluxe

Gördüğünüz gibi listede LG V20 gibi dönemin öncül ve premium telefonlarından tutun da iPhone 7, iPhone 7s ve iPhone 7 Plus gibi efsane modellere kadar pek çok telefon var. Ne yazık ki bu telefonlardan herhangi biri siz ya da bir yakınınız tarafından nostalji ya da ekonomik nedenlerle hala kullanılıyorsa bunun değişmesi gerekecek.

Her ne kadar Android telefonlarda bazı yöntemler söz konusu olsa da iOS işletim sisteminin "kurşun geçirmezliği" nedeniyle bu sorunun bir çözümü yok. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listedeki WhatsApp desteğini kaybedecek telefonlardan birine sahip misiniz ya da çevrenizde kullanan biri var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.