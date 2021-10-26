Kasım 2021'de WhatsApp Desteği Sona Erecek Telefonlar Açıklandı
Kasım 2021 itibarıyla Whatsapp desteği sona erecek telefonlar duyuruldu. Peki, hangi akıllı telefon modellerinin WhatsApp desteği bitecek? İşte tüm detaylar!
1 Kasım tarihinden itibaren Whatsapp desteği sona erecek telefonlar belli oldu. Önümüzdeki ay Android işletim sistemli ve iPhone işletim sistemli akıllı telefonlardan bazılarında popüler anlık mesajlaşma uygulaması kullanılamayacak.
WhatsApp Messenger, 1 Kasım 2021 tarihinden iitbaren Android 4.0.3 ve daha eski sürümlere sahip olan Android cihazları ve iOS 9 ve daha eski iPhone modellerini desteklemeyecek. Bu sebepten ötürü iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerine sahip olan kullanıcıların işletim sistemini güncellemesi gerekiyor.
Önümüzdeki ay itibarıyla WhatsApp Messenger desteği sona erecek çok sayıda Android modeli bulunuyor. Bunlar arasında Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy SII, LG Optimus F7, LG Lucid 2, LG Optimus L5 Dual, Huawei Ascend Mate, Sony Xepria Arc S ve HTC Desire 500 gibi telefonlar yer alıyor.
Yanlışlıkla WhatsApp Durum Paylaşanlar İçin Yeni Özellik Geliyor
WhatsApp Durum paylaşımı ile ilgili oldukça önemli bir özellik ortaya çıktı. Yeni özellik, popüler anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden yanlışlıkla paylaşım yapan kullanıcıları ilgilendiriyor.
Whatsapp Desteği Sona Erecek Telefonlar Listesi (Kasım 2021)
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy SII
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Ace 2
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus F5
- LG Optimus L5
- LG Best L5 2
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus F6 Enact
- LG Optimus L4 II Dual
- Optimus F3
- LG Optimus L4 II
- LG Best L2 2
- LG Optimus Nitro HD ? 4X HD
- LG Optimus F3Q
- ZTE Grand S Flex
- ZTE V956
- ZTE Grand X Quad V987
- ZTE Large Memo
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend D Quad XL
- Huawei Ascend D1 Quad XL
- Huawei Ascend P1 S
- Huawei Ascend D2
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Sony Xperia Arc S
- HTC Desire 500
1 Kasım 2021 tarihinden itibaren çok sayıda telefonun Whatsapp desteğinin sona erecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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