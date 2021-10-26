Kasım 2021'de WhatsApp Desteği Sona Erecek Telefonlar Açıklandı

1 Kasım tarihinden itibaren Whatsapp desteği sona erecek telefonlar belli oldu. Önümüzdeki ay Android işletim sistemli ve iPhone işletim sistemli akıllı telefonlardan bazılarında popüler anlık mesajlaşma uygulaması kullanılamayacak.

WhatsApp Messenger, 1 Kasım 2021 tarihinden iitbaren Android 4.0.3 ve daha eski sürümlere sahip olan Android cihazları ve iOS 9 ve daha eski iPhone modellerini desteklemeyecek. Bu sebepten ötürü iPhone SE, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerine sahip olan kullanıcıların işletim sistemini güncellemesi gerekiyor.

Önümüzdeki ay itibarıyla WhatsApp Messenger desteği sona erecek çok sayıda Android modeli bulunuyor. Bunlar arasında Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy SII, LG Optimus F7, LG Lucid 2, LG Optimus L5 Dual, Huawei Ascend Mate, Sony Xepria Arc S ve HTC Desire 500 gibi telefonlar yer alıyor.

Whatsapp Desteği Sona Erecek Telefonlar Listesi (Kasım 2021)

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5

LG Best L5 2

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6 Enact

LG Optimus L4 II Dual

Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Best L2 2

LG Optimus Nitro HD ? 4X HD

LG Optimus F3Q

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Large Memo

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1 Quad XL

Huawei Ascend P1 S

Huawei Ascend D2

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Sony Xperia Arc S

HTC Desire 500

1 Kasım 2021 tarihinden itibaren çok sayıda telefonun Whatsapp desteğinin sona erecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.