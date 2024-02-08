WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor: Artık Diğer Uygulamalardan Mesaj Alınabilecek!

WhatsApp, sık sık güncellenerek yeni özellikler ekliyor ve güncellemeler getiriyor. Bu bağlamda uygulamaya yeni kazanacağı özellikle kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştırabilir.

Bu yenilik farklı kişilere yazmak için mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapmaktan rahatsız olanlar için kolaylaştırıcı bir çözüm olabilir.

WhatsApp yakında insanların size başka bir uygulamadan mesaj göndermesine izin vermek istiyor. Bu, 2 milyar kullanıcısı için büyük bir değişiklik ve önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle gerçekleşiyor.

Diğer Şirketlerin Bunu Kabul Ettiği Zaman Bu Özellik Kullanılabilir Olacak

WhatsApp yöneticilerinden Dick Brouwer, WhatsApp'ın platformlar arası kullanılabilirlik getirmeyi düşündüğünü açıkladı. Bu, iMessage, Telegram, Google Messages, Signal ve daha fazlası gibi diğer uygulamalara mesaj gönderebileceğiniz anlamına gelebilir.

Son iki yıldır WhatsApp, farklı mesajlaşma uygulamalarının hizmetine bağlanması için bir yol üzerinde çalışıyor. Ancak bu tamamen WhatsApp'ın tek başına karar verdiği bir değişiklik değil.

Geçen yıl Eylül ayında Avrupalı kanun yapıcılar, WhatsApp'ın ana şirketi Meta ile birlikte Apple, Microsoft, Amazon, Google ve TikTok'u, geniş kapsamlı Dijital Piyasalar Yasası kapsamında önemli bekçi şirketler olarak etiketledi.

Birlikte çalışabilirliğe doğru ilerleme, kullanıcıların birbirlerine doğrudan metin mesajları, resimler, sesli mesajlar, videolar ve dosyalar göndermesine izin vermekle başlayacak.

Esasen bu, iMessage, Telegram, Google Messages ya da Signal gibi diğer uygulamaları kullanarak WhatsApp'taki kişilerle sohbet edebileceğiniz anlamına geliyor. Her şey diğer şirketlerin de buna dahil olup olmamasına bağlı. WhatsApp'ın diğer hizmetlerle çalışmaya başladığında mesajların güvenliğini ve şifrelemesini nasıl koruyacağı konusunda hala endişeler var.

Planın tam olarak nasıl işleyeceği hakkında daha fazla ayrıntı almak için Mart ayına kadar beklememiz gerekecek. Şu anda, bu değişikliklerin yalnızca AB'de mi uygulanacağı yoksa küresel olarak mı yaygınlaştırılacağı henüz belirsiz.