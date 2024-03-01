WhatsApp'a Diğer Uygulamalarla Mesajlaşma Özelliği Geliyor: Görüntü Paylaşıldı!

WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Bir süredir kullanıcıların iletişim kurmasını kolaylaştırmanın hedeflendiği özellik henüz geliştirilme aşamasında olsa da Android kullanıcılar için beta sürümde test ediliyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, üçüncü taraf mesajlaşma yeniliğini daha önce iOS beta sürümünde test ediliyordu. Bu özellik Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu hale gelebilmek adına geliştiriliyordu.

Özelliğin şimdi de Android beta sürümü ile ilgili bir gelişme yaşandı. Özelliğin Android cihazlarda nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

WhatsApp Üçüncü Taraf Mesajlaşma Özelliği Geliyor

Ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere ilerleyen dönemde gelecek özellik için ayrı bir sohbet ekranı ve sekme geliştiriliyor. Profil adı ve fotoğraflar üçüncü taraf sohbetlerde kullanılmadığı için bunun yerine varsayılan bir fotoğraf ve sohbet kaynağı adı görüntülenebilecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, üçüncü taraf mesajlaşma esnasında spam veya dolandırıcılık gibi girişimlerin artabileceği için WhatsApp tarafından bir uyarı ile kullanıcılara sunulacak.

Uçtan uca şifrelemenin de bu özellikte farklı bir şekilde olacağını söyleyen yetkililer, kullanıcı verilerinin farklı işleneceğinin altını çiziyor. Bu özellikle birlikte artık konuşmak istediğiniz kişinin WhatsApp hesabı olması bile iletişime geçebilmek oldukça kolay olacak.