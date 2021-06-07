WhatsApp Doğrulama Kodu Alma Sürecini Otomatikleştiriyor

WhatsApp doğrulama kodu alma işlemini daha basit bir hale getiriyor. "Flash Calls" olarak adlandırılan yeni özellik henüz geliştirilme aşamasında olsa da kullanıcıların büyük bir kısmının ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

WhatsApp Doğrulama Kodu İçin Yeni Özellik Getiriyor

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasında hesabınıza hızlı bir şekilde erişebileceğiniz yeni bir özellik geliştiriyor. Flash Calls olarak adlandırılan bu özellik, ilk olarak WhatsApp Android 2.21.11.7 beta sürümünde ortaya çıktı. Yeni özelliğin temel amacı ise size SMS ve benzeri yollarla kod almanızı gerektiren süreci otomatikleştirmek.

Yeni seçenek, doğrulama kodunu girme bölümünde yer alan SMS'i yeniden gönderme seçeneğinin hemen altında yer alıyor. Bu seçeneğe bastığınız zaman önünüze bir ekran çıkıyor ve WhatsApp, arama ile otomatik doğrulama işlemini gerçekleştirmek için WhatsApp'ın arama geçmişini okuma ve aramaları yönetme izni istiyor.

Bu otomatik doğrulama seçeneğini kullandığınız zaman WhatsApp sizi arıyor. Uygulama, bu aramayı çok geçmeden sonlandırıyor. Diğer aşamada ise telefonunuzun arama geçmişinde yer alan son telefon numarasının size 6 haneli kodu veren numara ile aynı olup olmadığı kontrol ediyor.

WhatsApp hesabınızda kayıtlı olan numara arandığından arama geçmişinin son numarasında da WhatsApp'tan gelen aramanın yer alması gerekiyor. Hesabınızda tanımlı olan numara yerine başka bir numara kullanıyorsanız bu arama gelmez ve bu nedenle de hesabın size ait olduğunu doğrulayamazsınız.

Arama geçmişinde yer alan son numara her zaman değiştiği için üçüncü taraftan herhangi bir güvenlik tehdidinin oluşması mümkün görünmüyor ancak WhatsApp Messenger'a vereceğiniz izinler çok önemli olduğundan uygulamanın geliştiricileri arama yapmak ve arama geçmişine erişmek için izin almanın yolunu arıyor. Bu izinleri sağlamak için kullanıcılara bunun neden gerekli olduğunu açıklayan bir bölüm gösteriyor.

WhatsApp doğrulama kodu alma sürecini otomatik hale getiren yeni özellik, uygulamanın iOS sürümünde kullanılmayacak. Öte yandan özelliği kullanıp kullanmamak da isteğe bağlı olacak. Uygulamaya izin vermek mecburi değil.

Birçok kullanıcının işini kolaylaştıracak yeni özellik henüz geliştirme aşamasında fakat önümüzdeki güncellemelerle beraber WhatsApp'ın Android versiyonuna getirilmesi bekleniyor.