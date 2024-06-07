WhatsApp Kullanmanız İçin Artık Bunu Yapmanız Gerekecek: Yeni Dönem Başlıyor!

WhatsApp'ın yeni AB düzenlemelerine uyum sağlamak için bazı koşullar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu koşulların uygulamaya eklenecek olmasıyla WhatsApp kullanımında yeni bir dönem başlıyor.

Yeni gelecek güncelleme ile birlikte Avrupa'daki kullanıcılar WhatsApp hesaplarında üçüncü taraf sohbet desteğini etkinleştirme seçeneğine sahip olacaklar ve böylelikle iletişim seçeneklerini platformun ötesine genişletebilecekler.

WhatsApp'a Doğum Tarihi Zorunluluğu Geliyor

WhatsApp, gelişen standartlara uygunluğu sağlamak amacıyla belirli ülkelerdeki son yasal gerekliliklere uyum sağlamak için tüm düzenlemeleri karşılamaya kararlı. Bu doğrultuda WhatsApp Beta'ya gelen yeni güncellemede WhatsApp'ın belirli kullanıcılara doğum yıllarını soracak bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi.

WhatsApp Beta'daki son güncelleme sonrası uygulama içerisinden alınan ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi WhatsApp, belirli kullanıcılardan doğum yıllarını girmelerini isteyecek. Bu zorunluluk her ülke için farklı bir takvim penceresinde gerçekleşecek.

Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmak için bir doğum tarihi girmesi gerekecek ve bir kez girildikten sonra doğum tarihi hiçbir zaman değiştirilemeyecek. Ayrıca WhatsApp tarafından toplanan doğum yılı bilgileri diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek.

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