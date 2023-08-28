WhatsApp Durumlarına Yeni Bir Özellik Geliyor!

Bu yılın Şubat ayında WhatsApp, kullanıcıların bir duruma emojilerle tepki vermesine olanak tanıyan yeni bir özellik eklemişti. Bu, geçen yıl tepkilerin ilk çıkışından bu yana en çok talep edilen özelliklerden biriydi ve şimdi, WhatsApp bir duruma tepkinizi ifade etmeniz için başka bir seçenek üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Wabetainfo'dan alınan bilgiye göre WhatsApp, durum güncellemelerine avatar kullanarak yanıt vermenizi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. En son güncelleme olan Android için WhatsApp beta 2.23.18.9, WhatsApp'ın gelecekteki bir uygulama güncellemesinde bu avatar yanıtlama özelliğini getirmeyi planladığını gösteriyor.

Kaynağa göre özellik üzerinde hâlâ çalışılıyor ve diğer WhatsApp betalarının çoğunun aksine, bu özellik henüz test kullanıcılarına yaygın olarak sunulmuş değil.

WhatsApp Durumlarına Avatarınızla Tepkiler Verebileceksiniz

Güncelleme herkesin kullanımına sunulduğnda yalnızca şu anda mevcut olan 8 emojiyi değil, aynı zamanda yine 8 farklı seçeneğe sahip olabilecek avatarları da kullanarak tepki verebileceksiniz.

Durum, WhatsApp'ta arkadaşlarınıza ve yakın kişilerinizle bir şeyler paylaşmanın yollarından biri. Durumda paylaştıklarınız 24 saat içinde kaybolur ve fotoğraf, video, GIF ve metin içerebilir.

Peki siz WhatsApp'a gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.