WhatsApp'ta HD Video Devri Başlıyor!

Geçtiğimiz haftalarda uygulamadaki fotoğrafların kalitesinin artacağı söylenmişti. Fotoğraflar artık daha yüksek çözünürlükte görüntüleniyor.

1365×2048 piksellik standart kaliteye sahip fotoğraflar artık 2000×3000 piksel seviyesine kadar çıkabiliyor.

Meta, aynı özelliğin çok yakında videolar için de geleceğini duyurmuştu. Şirket sözünü tuttu ve videoların kalitesini de artırdı.

HD Çözünürlükte Videolar

Artık WhatsApp üzerinden gönderilen videoların çözünürlüğü kullanıcılar tarafından seçilebilecek. Kullanıcılar, videoyu göndermeden önce karşılarına çıkan çözünürlük düğmesinden video kalitesini belirleyebilecek.

Çözünürlük düğmesi iki seçenekten oluşacak; Standart Kalite ve HD Kalite.

Eğer kullanıcılar standart kaliteyi seçerse WhatsApp videoyu sıkıştırarak 480p çözünürlükte gönderecek. İnterneti az veya yavaş olan kullanıcıların bu seçeneği kullanması faydalı olacaktır.

Kullanıcılar videonun HD kalitede gönderilmesini isterse WhatsApp videoyu 720p çözünürlükte ayarlayacak. 1080p veya 4K gibi çözünürlükler kadar olmasa da bu özellik sayesinde artık gönderilen videoların kalitesi daha az bozulmuş olacak.

WhatsApp henüz videoların veya fotoğrafların gerçek kalitede gönderilmesini sağlayamıyor. Ancak yine de HD kalite seçeneği sayesinde kullanıcılar fotoğraf veya videolarını belge olarak göndermektense WhatsApp üzerinden paylaşmayı tercih edecektir.

Peki siz WhatsApp'ın görüntü kalitesi ile ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.