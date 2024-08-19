WhatsApp, Kullanıcıların Merakla Beklediği Özelliği Nihayet Kullanıma Sunuyor!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son raporlar, platformun 'Durum' özelliğini daha da kapsamlı hale getirmeye karar verdiğini ve uzun süredir beklenen bir özelliği test etmeye başladığını gösteriyor.

WhatsApp, Durum Güncellemeleri İçin Beğeni Özelliği Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp'ın Durum özelliği kullanıcıların Instagram'daki gibi 24 saat sonra kaybolacak fotoğraflar ve videolar paylaşmasına olanak tanıyor. Platformun 2.24.17.21 yapı numaralı Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik ise kullanıcıların artık durum güncellemelerini beğenebileceğini gösteriyor.

Kullanıcılar, bundan böyle durum güncellemelerini görüntülerken 'Yanıtla' metin kutusunun yanında bir 'Beğen' butonu görecekler. Bu sayede durumları kolaylıkla beğenebilecekler. Birisi durumunuza Beğen butonu ile tepki verdiğinde, bunu Instagram Hikayelerine benzer şekilde Durum görüntüleyenler listesinde göreceksiniz.

Bu özelliğin şu an için test aşamasında olduğunu belirtelim. Maalesef ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belli değil.