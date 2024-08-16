Dolandırıcıların Hedefinde Bu Defa WhatsApp Var! Hesabınız Çalınabilir

Son zamanlarda artan siber saldırılar, günlük hayatımızın her alanını tehdit ediyor. Özellikle sosyal medya platformları, dolandırıcıların en sık hedef aldığı alanlar arasında yer alıyor. WhatsApp da bu platformların arasına girdi.

Son gelen bilgilere göre, WhatsApp grupları üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarını çalarak büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Peki bu dolandırıcılık yöntemi nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar…

Sahte Gruplar ile WhatsApp Hesabı Nasıl Çalınıyor?

Dolandırıcılar, son derece inandırıcı bir senaryo ile kullanıcıları tuzağa düşürüyor. Öncelikle, kurbanın çevresindeki biriymiş gibi davranarak güvenini kazanıyorlar. Daha sonra, bir video görüşmesi için altı haneli bir kod gönderileceği ve bu kodu paylaşmanın gerekli olduğu söyleniyor.

Ancak bu kod, aslında WhatsApp hesabının başka bir cihaza taşınması için kullanılan doğrulama kodu. Kullanıcı, bu kodu paylaştığı anda hesabı ele geçiriliyor.

WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında dahi dolandırıcıların yeni yöntemleri geliştirmeye devam ettiği göz önüne alındığında, kullanıcıların dikkatli olması ve güvenlik önlemlerini alması büyük önem taşıyor.