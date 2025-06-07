Artık WhatsApp'ta Durum Paylaşımı Yaparken İki Kez Düşünmelisiniz!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, gündeme bu kez tartışma yaratabilecek yeni bir özellikle geldi. İddialara göre platform, kullanıcılar arasında oldukça yaygınlaşan durum güncellemeleriyle ilgili dikkat çekici bir değişikliğe hazırlanıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, durum gönderilerinin başkaları tarafından paylaşılmasına olanak tanıyan bir sistem devreye alınacak. Bu özellik, Android kullanıcılarına sunulan en güncel WhatsApp beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu doğrultuda özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Kullanıcılar Paylaşım İznini Kapatabilecek

Aktarılanlara göre yeni özellikle birlikte her durum paylaşımında, o içeriğin başkaları tarafından yeniden paylaşılmasına izin verip vermeyeceğinize kendiniz karar verebileceksiniz. Özellik yayınlandığında bu paylaşım izni otomatik olarak kapalı olacak. Yani, durumunuzun yayılmasını istiyorsanız, bu özelliği manuel olarak aktif hale getirmeniz gerekecek.

Ayrıca biri durumunuzu paylaştığında WhatsApp size bir bildirim gönderecek. Ancak ilginç bir şekilde, paylaşımı gören kişiler içeriğin size ait olduğunu fark edemeyecek; böylece anonimlik korunmuş olacak.

Öte yandan eğer bir kullanıcı sizin durumunuzu paylaşır ve ardından bir başkası da bu paylaşılan durumu tekrar paylaşırsa, bu ikinci paylaşım hakkında yalnızca ilk paylaşımı yapan kişi bilgilendirilecek. WhatsApp bunu teknik olarak yeni bir durum olarak saydığı için, orijinal içerik sahibine bilgi verilmemesi tercih edilmiş.

WhatsApp, bu özellikle birlikte kullanıcıların durum güncellemelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Durumlar böylece daha etkileşimli bir yapıya kavuşacaktır. Ancak bu durum, gizlilik sınırlarının genişlemesinden endişe duyan bazı kullanıcılar için memnuniyetsizlik yaratabilir.