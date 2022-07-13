Whatsapp Durum Güncellemelerine Artık Sesli Notlar da Eklenebilecek

WhatsApp'ın, kullanıcıların durum güncellemeleri olarak sesli notlar göndermelerine izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şu anda, resim ve videolar WhatsApp durumu olarak paylaşılabiliyorken yakında bu durum değişecek ve sesli notlar da Whatsapp durum güncellemelerinde paylaşılabilecek.

Meta'nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulamasının bu hareketi, insanların sesli notları durumları olarak paylaşmasını kolaylaştıracak. Bu özellik, Google Play Beta programı aracılığıyla kullanılabilen Android için WhatsApp beta v2.22.16.3'te tespit edildi ancak henüz test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. Durum güncellemesi olarak paylaşılan bir sesli notun "ses durumu" olarak adlandırılması muhtemel ve uçtan uca şifreleme ile korunduğu söyleniyor.

Son zamanlarda WhatsApp'ın, kullanıcıların iki akıllı telefon arasındaki sohbetleri senkronize etmesine izin verebilecek bir sohbet senkronizasyon özelliği geliştirdiği tespit edilmişti.

Whatsapp Durum Güncellemelerine Sesli Notlar Ne Zaman Eklenebilecek?

Yeni özellikle ilgili rapor ayrıca durum sekmesinin alt kısmında sesli not simgesini gösteren ve kullanıcılara özelliğin kullanıma sunulmaya başladığında nasıl görünebileceği hakkında fikir veren bir ekran görüntüsünü de içeriyor. Ses durumu, uçtan uca şifreleme ile korunacak ve durum gizlilik ayarlarında seçilen kişiler tarafından görülebilecektir. Özellik, beta test kullanıcılarına veya genel halka sunulmadan önce diğer özelliklerde olduğu gibi değişebilir.

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