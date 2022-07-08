WhatsApp 'Eşlik Modu' Çift Cihazda Sohbetlerinizi Senkronize Edecek

Oldukça sınırlı bir kapasitede çoklu cihaz desteği ekledikten sonra WhatsApp, sohbet geçmişini daha fazla cihaz arasında senkronize etmenize izin verecek bir yardımcı mod üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Telegram gibi diğer birçok üçüncü parti mesajlaşma uygulamasının zaten benzer özellikler sunduğu göz önüne alındığında WhatsApp'ın bu atılımı oldukça önemli ancak tipik WhatsApp veya Meta/Facebook tarzında, yani umduğunuz kadar kapsamlı olmayabilir.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp yakında hesabınıza başka bir mobil cihaz bağlamanıza izin verecek bir eşlik modu sunabilir. Bu, günümüzde mevcut olan çoklu cihaz moduna göre benzersiz bir özellik ve aynı anda hem iş için kullanılan cihaz hem de kişisel cihaz kullananlar için harika bir özellik.

Sohbetler Artık Çift Cihazda Senkronize Çalışacak

Android için WhatsApp beta sürümü 2.22.15.13 güncellemesinde WABetaInfo, sohbetler içinde bu eşlik modu için size "sohbet geçmişinin senkronize edildiğini" ve bunun hesabınızda gizliliği sağlamak için birbirine bağlanan cihazlar arasındaki sohbet geçmişlerinin tüm geçişine bağlı olduğunu bildiren bir açılır gösterge buldu.

Etkili bir şekilde, bu özellik geldiğinde WhatsApp hesabınıza her iki cihazınızdan da erişmek sohbetleri senkronize edecek ve her biri için tekrar tekrar senkron etmekle uğraşmayacaksınız. Bununla birlikte bu, WhatsApp hesap kullanımının oldukça sınırlı doğasını geliştirmeye yardımcı olacak çok popüler bir özellik olabilir.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.