WhatsApp, Durum (Hikaye) Sekmesine Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor!

WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni durmadan yeni özellik getirmeye devam ediyor. Dün, bir hafta önce tanıtılan ve artık kullanılabilir olan profil fotoğraflarından ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği gündemdeydi.

Aynı zamanda mesaj sabitleme özelliği ve sohbet filtreleme özelliği de test edilen yeni özellikler arasında yer alıyor. Bugün de WABetaInfo yeni bir özelliğin daha haberini verdi. Bu özellik, WhatsApp'ın durum (story) kısmında yaşanacak değişikliği konu alıyor.

Kişi Etiketleme Özelliği Geliyor

Instagram'da hikaye (story) paylaşırken herhangi birini etiketlemek ve o kişinin de etiket sayesinde aynı hikayeyi kendi profilinde paylaşması çok uzun zamandır kullanılan bir özellik. WhatsApp, yeni Android güncellemesi ile birlikte bu özelliği kendisine de getirmek üzere çalışıyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi durum güncellemesi paylaşımlarında kişiler birbirini etiketleyebilecek. Birbirinden bahsetme özelliği sayesinde kişiler eğer etkileşimlerini artırmak istiyorlarsa bunu kolaylıkla elde edebilecekler.

Tabii söz konusu WhatsApp olduğu için bu özellik bir takım kişiler için riskli de gelebilir. Ancak anlaşılan o ki şirket durum güncellemesi (hikayeler) kısmını geliştirerek kullanıcıların daha fazla uygulama içinde vakit geçirmesini istiyor.

Şu an test aşamasında özelliğin tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor. Belirtilen detaylara baktığımızda ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.