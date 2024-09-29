WhatsApp Durumlarına Anket Özelliği Geliyor: Peki Nasıl Kullanılacak?

Her geçen gün kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler geliştiren WhatsApp, son olarak yeni beta sürümünde "Durumlar" bölümüne anket ekleme özelliğini test etmeye başladı. Detaylar haberde.

Kullanıcılar WhatsApp Durumlarına Kişilerin Oy Verebileceği Anketler Ekleyebilecek

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kısa bir süre önce "24.20.10.70" kodlu yeni bir iOS beta sürümü yayınladı. Söz konusu sürümü deneyimleyen geliştiriciler, güncelleme ile birlikte WhatsApp Durumları'na yeni bir özelliğin eklendiğini tespit etti. Buna göre platform, Durum bölümünde paylaşılan gönderiler için anket ekleme özelliğini test ediyor.

Halihazırda kullanıcılarına gruplarda ve bireysel sohbetlerde anket yapma özelliği sunan WhatsApp, mevcut özelliği Instagram'daki Hikayeler'e benzer şekilde Durum gönderilerine taşımayı hedefliyor. Yukarıda da görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın yeni özelliği, durumlara eklenen yeni bir araç olarak kullanıma sunulacak. Anket eklentisine dokunan kullanıcılar, yapacağı anketle ilgili açıklamayı ve yanıtları girebilecek. Ardından durumu görüntüleyen diğer kişiler, anketi kendine göre doldurabilecek.

Şuanda test aşamasında olan yeni özelliğin tam olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği bilinmiyor. Daha öncesinde WhatsApp'ın beta sürümünde görüntülenen ancak daha sonra rafa kaldırılan özelliklere şahit olduk. Ancak pek çok kişi yeni anket özelliğinin yakında uygulamaya resmi olarak ekleneceğini öne sürüyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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