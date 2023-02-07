WhatsApp Durumlarının Merakla Beklenen Özelliği Kullanıma Açıldı

2017'de şirketin Snapchat hikâyelerine rakip olarak geliştirdiği bir özellik olarak tanıtılan WhatsApp durumları, kullanıcılar için daha çekici ve cazip hâle getirmek amacıyla bir dizi güncelleme aldı. En son eklenenlerden biri de sesli notların durum güncellemesinde paylaşılabilmesi oldu.

Salı günü WhatsApp, kullanıcıların 30 saniyeye kadar sesli mesajları kaydedip durum güncellemesi olarak paylaşmalarını sağlayan sesli durum özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar durum ekranındaki mikrofon simgesine dokunarak sesli not kaydetme seçeneğine sahip olacaklar. Bu özellik, durum güncellemelerine daha kişisel bir dokunuş sağlıyor ve yazmayı ya da grafik kullanmayı tercih etmeyenler için uygun bir seçenek olacak. WhatsApp geçtiğimiz ay Android ve iOS beta test kullanıcılarıyla sesli durum özelliğini test etmişti.

WhatsApp Sesli Durumlar Artık Kullanılabilir Durumda

Sesli durum, WhatsApp'ın platformundaki sesli mesajlarda önemli bir artış görmesinden aylar sonra geldi. Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması Mart ayında kullanıcılarının günde ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderdiğini açıklamıştı.

WhatsApp durum güncellemelerine sesli notların eklenmesi, kullanıcıların arkadaşlarıyla kısa, samimi sesli hikâyeler paylaşmasına olanak tanıyan Cappuccino uygulamasını hatırlatıyor.

WhatsApp Durumlarını Görüntüleyenleri Düzenlemek Artık Daha Kolay

Sesli durumların yanı sıra en son WhatsApp durum güncellemeleri, kullanıcıların durum güncellemelerini kimlerin görüntüleyebileceğini seçmek için durum başına gizlilik seçeneğini kolayca seçmelerine olanak tanıyan bir 'özel kitle seçici' içeriyor. Durum ekranında yeni bir kitle seçici düğmesi beliriyor ve kullanıcıların durum güncellemelerinin görünürlüğünü kontrol etmelerini sağlayan bir menü açılıyor. WhatsApp bir blog yazısında, en son kitle seçiminin kaydedileceğini ve bir sonraki durum güncellemesi için varsayılan olarak kullanılacağını söyledi.

Kitle seçici seçeneğinden önce kullanıcıların durumlarını kimlerin görüntüleyebileceğini seçmek için WhatsApp'taki gizlilik ayarlarına manuel olarak gitmeleri gerekiyordu.