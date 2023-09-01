WhatsApp'tan Yeni Haber: E-Posta ile Giriş Yapılabilecek!

Bildiğiniz üzere Whatsapp kullanıcıları, uygulamaya yalnızca SMS yoluyla giriş yapabiliyor. Telefon numaralarına gelen 6 haneli doğrulama kodunu girerek uygulamayı başlatabiliyor. Ancak bu durum bazen bir hayli zor oluyor.

WhatsApp'ın beta sürümüyle ilgili yeni bir haber geldi. Buna göre artık kullanıcılar isterlerse telefon numarasına gerek duymadan yalnızca e-postalarını kullanarak uygulamaya erişebilecek.

Daha Güvenli Olacak!

E-posta ile doğrulama özelliği sayesinde uygulamanın güvenliği de artmış olacak.

Kullanıcılar hem telefon numaraları hem de e-postaları ile giriş yapabildiği için başka bir kişinin bu doğrulamaları başarılı bir şekilde geçmesi zorlaşacak.

Özelliğin şu anda beta sürümünde test edildiği söyleniyor. Test aşaması tamamlandıktan sonra tüm Android ve iOS cihazlarında kullanılabilecek.

E-posta doğrulama özelliğini kullanmak için iki aşamalı doğrulamanın önceden ayarlanması gerekiyor.

Özelliğin kullanıcıların uygulamaya daha rahat girmesini sağlamasının yanı sıra ek bir güvenlik katmanı olarak kullanıma sunulması da bir hayli önemli.

Çünkü kullanıcıların giriş yaptığı e-posta adresleri yalnızca WhatsApp tarafından görüntülenecek.

Gizlilik konusunda oldukça hassas davranan WhatsApp, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için elinden geleni yapıyor. Özelliğin hayata geçirilmesinin ardından SMS ile giriş yapma oranının azalacağı düşünülüyor.

Peki sizce WhatsApp'ın yeni özelliği söylendiği kadar kolaylık sağlayacak mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.