WhatsApp'ın Yeşil Temasına Veda: Yeni Tasarım Geliyor!

WhatsApp'ın herkesin gözünün çok alıştığı yeşil teması artık daha farklı bir görünüme sahip olacak. Henüz test aşamasında olan yeni arayüz ile Android cihazlardaki görünüm değişecek.

Beta sürümünün geliştirme aşaması bittikten sonra herkes uygulamanın yeni tasarlanmış arayüzünü kullanabilecek.

Daha Sade ve Beyaz Bir Görünüm

WhatsApp'ın yeni tasarımıyla ilgili paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında, uygulamanın daha sade ve beyaz bir görünüme kavuşacağı görülüyor. WhatsApp'ın ikonik ve gelenekselleşmiş yeşil renkleri, yerini daha açık tonlara bırakacak.

Son zamanlarda yapılan güncellemelerin ardından uygulamanın Android sürümünün, iOS sürümüne benzemeye başladığını söyleyebiliriz. Geliştirilen yeni tasarımın da bu konuya etki edeceği düşünülüyor.

Üst menüdeki yeşil rengin değişmesinin yanı sıra okunmamış mesajlar, kişisel sohbetler veya iş sohbetleri gibi kategorilerin filtrelenebildiğini görüyoruz.

Sohbetler, durum, topluluklar ve aramalar gibi sekmelerin ise şimdikinden farklı olarak aşağıda olduğunu görüyoruz.

Hem açık hem de koyu temada kullanılabilecek yeni arayüz, kullanıcıların alışık olduğu düzenden biraz farklı olsa da yadırgama hissine sebep olmayacaktır.

WhatsApp'ın video, fotoğraf ve masaüstü sürümünün bazı özelliklerini geliştirmesinin ardından yeni arayüzüyle kullanıcılarına daha çok hitap etmesi bekleniyor.

Peki siz WhatsApp'ın yeni tasarımını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın.