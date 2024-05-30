WhatsApp, Kişisel Asistanınız Olma Yolunda İlerliyor: Yeni Gelen Özellik Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp daha önce bir Android güncellemesinde, Topluluk grup sohbetleri için bir etkinlik özelliğini kullanıma sunmuştu. Mevcutta Android kullanıcılarının kullanabildiği özellik sayesinde topluluk üyelerinin doğrudan grup sohbetlerinde bir etkinlik oluşturabilmesi ve bu etkinliği yönetebilmeleri sağlanıyor.

Etkinliğin adı, tarihi, açıklaması ve isteğe bağlı olarak konum gibi ayrıntılarla birlikte oluşturulan etkinlikler, kişilerin gün içerisindeki birçok işi planlayabilmelerini sağlıyor. WaBetaInfo'nun aktardığına göre şirket bu özelliği daha fazla geliştirmek için çalışmalara başladı.

Etkinlik Planlama Özelliğine Gelen İyileştirmeler

Odak nokta kullanıcı deneyimini iyileştirmek olduğu için WhatsApp, etkinlik planlama ve oluşturma özelliğine yeni eklemeler yapmayı düşünüyor. Android cihazlardaki son güncellemede bazı kullanıcıların test etmeye başladığı özellik, kullanıcıların etkinliklerde hatırlatıcı ayarlamasına imkan tanıyor.

Ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, Topluluk yöneticileri, hatırlatıcı sayesinde gruptaki üyelerle bir etkinlik planlaması yapabiliyor. Etkinlikler için de 30 dakika, 2 saat ve 1 gün şeklinde hatırlatıcı ayarlamaları yapılabiliyor. Böylece üyelere ne zaman bildirim gönderilebileceği ayarlanabiliyor.

Bildirim zamanlarında maksimum 2 seçim yapılabiliyor ve böylece üyelerin tercihlerine, programlarına göre esneklik sağlanabiliyor. Bu özelliğin daha çok iş tarafında toplantı gibi konular özelinde kullanılacağı tahmin ediliyor. Önemli etkinlikler ve organizasyonlar için de tercih edilebilir olduğunu söylemek mümkün.

Henüz geliştirilme aşamasında olan etkinlik hatırlatma özelliği, ilerleyen günlerde gelecek olan bir sürüm güncellemesi ile birlikte tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.