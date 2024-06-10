WhatsApp'tan iOS Kullanıcılarına Büyük Sürpriz! Android’e Gelecek Mi?

WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. App Store'da 24.11.85 sürüm numarasıyla mevcut olan bu güncelleme, favori sohbetler ve gruplar özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının en önemli konuşmalarına ve gruplarına hızlıca erişmelerini sağlayarak uygulama deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp'ın Kullanıcı Deneyimini İyileştirme Adımları

Bu yeni güncelleme ile WhatsApp, kullanıcıların en çok iletişim kurduğu kişiler ve grupları favori olarak işaretlemelerine imkan tanıyor. Bu özellik, sohbetler sekmesine yeni bir favoriler filtresi ekleyerek önemli konuşmalara ve gruplara daha hızlı erişim sağlıyor.

Ayrıca, sohbet arayüzünün üst kısmında yeni filtreler eklenerek okunmamış mesajların ve grup sohbetlerinin hızlıca görüntülenmesi mümkün kılınıyor.

WhatsApp, bu yeni favoriler özelliğini Android kullanıcılarına sunmuştu ve şimdi aynı deneyimi iOS kullanıcılarına da sunarak platformlar arası tutarlılığı sağlamayı hedefliyor.

Ancak, resmi değişiklik günlüğünde bu özellik hakkında bilgi verilmemesine rağmen, bazı kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürebilir.

WhatsApp'ın iOS 24.11.85 sürümü ile gelen favori sohbetler ve gruplar özelliği, kullanıcıların önemli konuşmalarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

Bu özellik, kullanıcıların en çok iletişim kurduğu kişilere ve gruplara kolayca erişmesini sağlayarak uygulama deneyimini iyileştiriyor. Özelliğin tam olarak yayılması zaman alabilir, bu yüzden kullanıcıların uygulamayı düzenli olarak güncellemeleri öneriliyor.