Whatsapp Fotoğraf Arama Özelliği Getiriyor: Sahte Fotoğraflar Tespit Edilecek

WhatsApp, kullanıcılarının kendileriyle paylaşılan görsellerin doğruluğunu hızlıca kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ayrıca sahte haberlerin hızla yayılmasını önlemeyi hedefleyen bu yenilik, kullanıcıların sohbetteki görselleri web'de arayarak gerçekliklerini sorgulamasını sağlıyor.

Görseller Whatsapp Üzerinden Aranıp Doğrulanabilecek

Manipüle edilmiş ve dijital olarak değiştirilmiş fotoğrafların yaygın olduğu sosyal medya ortamında, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcı güvenliğini sakınan "Web'de Ara" özelliği, kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak. Bu özellik sayesinde görsellerin hızlıca kontrol edilmesi, yanıltıcı içeriklerin yayılmasını önleyerek daha güvenilir bir platform oluşturacak.

Tersine Arama Yapılabilecek

Sohbette paylaşılan bir görselin doğruluğunu kontrol etmek isteyen kullanıcılar, görsele dokunarak menüdeki “Web'de Ara” seçeneğini seçebilecek. Bu işlem, görselin kaynağının güvenilir olup olmadığını tersine görsel arama yoluyla kullanıcıya gösterecek. WhatsApp, kullanıcı gizliliğini koruma amacıyla bu özelliği tamamen isteğe bağlı sunacak. Görseller, yalnızca arama amacıyla Google’a gönderilecek ve bu süreçte WhatsApp tarafından kaydedilmeyecek veya işlenmeyecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sistem, sahte fotoğraflarla insanları kandırmaya çalışanların (catfishing) önüne geçebilir mi?