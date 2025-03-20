WhatsApp Yıllardır Beklenen Özelliğe Nihayet Kavuşuyor!

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni işlev, durum özelliğini kullanan kişilere büyük bir kolaylık sağlayacak. Böylece daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilebilecek.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Neler Sunacak?

WhatsApp'a geçtiğimiz yıllarda eklenen durum özelliğinin daha iyi bir deneyim sunması için yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp duruma müzik ekleme özelliği gelmişti. Bu kez ise fotoğraf kolajı işlevi üzerinde çalışıldığı tespit edildi.

Kullanıcılar fotoğraf kolajı sayesinde birden fazla fotoğrafı tek karede paylaşabilecek. Böylece birden fazla fotoğraf paylaşımı yapmak çok daha kolay hâle gelecek. Dolayısıyla yeni özellik büyük bir kolaylık sağlayacak.

Durum paylaşma sayfasına yeni bir buton eklenecek. Bu buton aracılığıyla fotoğraf kolajı yapılabilecek. Kullanıcılara altı farklı kolaj seçeneği sunulacak. Bu seçeneklere yukarıdaki görselden bakabilirsiniz. İhtiyaca göre bu seçeneklerden biri seçilip paylaşım yapılabilecek.

En fazla altı adet fotoğrafla kolaj yapılabileceğini belirtelim. Kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak olan yeni özellik şu anda geliştirme aşamasında. Bu nedenden ötürü tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.