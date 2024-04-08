WhatsApp Kullanıcıların Zamandan Tasarruf Etmesini Sağlayacak: Yeni Özellik Herkese Açıldı!

WhatsApp'ın bir süre önce sohbetler sekmesi için yapay zeka desteği getireceği ve sohbetleri açmak için bir kısayol üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşılmıştı. İletişimi kolaylaştıracağı ve kullanıcıların daha hızlı geri dönüşler sağlayacağı bu özelliğin haricinde, uygulama bir özelliğini daha tüm kullanıcılarına sunmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcılarının yeni güncelleme ile ulaşmaya başladığı yeni özellik, tüm kullanıcılara gelmeye başladı. Fotoğraf kütüphanesi için gelen kısayol erişim özelliği, sizde henüz kullanıma açılmamışsa, birkaç hafta içerisinde gelebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

WhatsApp Yeni Özelliği: Fotoğraflara Hızlı Erişim

Videolu mesaj kaydetme ve paylaşmanın haricinde videoların üzerine iki kez tıklayarak hızlı bir şekilde izleyebilme, ileri ve geri sarabilme özelliği de güncelleme ile birlikte gelecek gibi görünüyor.

Şu an için yapılan güncelleme ile birlikte gelecek olan yenilik, fotoğraf kütüphanesine daha hızlı bir şekilde erişebilmeyi mümkün hale geliyor. Bir sohbet penceresi içindeyken, sol alt köşede yer alan Ekle (+ sembolü) tuşuna basılı tutulduğunda ek bir seçim yapmadan doğrudan fotoğraflara ulaşılabilecek.

iOS kullanıcıları en güncel WhatsApp sürümünü kazandıklarında fotoğraf kitaplığına hızlı bir şekilde ulaşabilme özelliğine kavuşacaktır. Kullanıcı deneyimini artıracak olan bu özelliğin tüm kullanıcılara açıldığı duyurulmuş olsa da bazı kullanıcılar henüz kullanamadıklarını belirtiyor.

Bunun için de birkaç haftalık bir süre beklemek gerekebilir. Her yeni güncelleme geldiğinde cihaza indirmek ve uygulamayı güncellemek daha hızlı bir şekilde bu özelliğe erişebilmeyi sağlayabilir.