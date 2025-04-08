WhatsApp'ta Devrim Gibi Özellik: Artık Gönderdiğiniz Mesaj ve Fotoğraflar Kaydedilemeyecek!

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini daha güvenli hale getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Gelişmiş sohbet gizliliği" adı verilen bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajların ve medya dosyalarının başkaları tarafından dışarı aktarılmasını ve yedeklenmesini engelleyebileceksiniz.

WhatsApp'a Gelişmiş Sohbet Gizliliği Geliyor

WaBetaInfo'nun tarafından ortaya çıkarılan bu yeni özellik, şimdilik uygulamanın iOS sürümünde test aşamasında. Kullanıcılar, "gelişmiş sohbet gizliliğini" aktif ettiğinde normal ya da grup sohbetlerindeki diğer kişilerin sohbet geçmişini WhatsApp dışına aktarmasını engelleniyor. Ayrıca paylaşılan fotoğraf ve videoların otomatik olarak cihaza kaydedilmesini de önlüyor.

Belirtmekte fayda var ki bu özellik iki kişi arasında geçen WhatsApp sohbetlerinin o iki kişi arasında kalmasına yardımcı olsa da mesajların ekran görüntüsünün alınmasını ya da tek tek iletilmesini engellemiyor. Bu nedenle biri ya da birileriyle yazışırken o sohbetten çıkmasını istemeyeceğiniz mesaj ve görselleri paylaşmanız önerilmiyor.

Henüz test aşamasına olan özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı ise belirsiz. Kullanııcların asıl istediği ise tüm bu özelliklere ek olarak ekran görüntüsü alınmasının önüne geçilmesi. WhatsApp halihazırda bunu tek gönderimlik fotoğraflarda uyguluyor. Ancak gizliliğin artması için sohbetler için de kullanıma sunulması bekleniyor.