WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Türkiye'de Uygulanacak mı? Açıklama Geldi!

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasının yeni sözleşmesi ülkemizde uygulanmayacak.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Ülkemizde Geçerli Olmayacak

Yeni Şafak'tan Abdullah Sarica'nın haberine göre dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetinin gizlilik sözleşmesi Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli olmayacak. Ülkemizdeki kullanıcılar, güncellenen yeni sözleşmeye onay vermelerini talep eden herhangi bir bildirim almayacak. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacak.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında WhatsApp Messenger'dan bilgi ve belge istemişti. Söz konusu bilgi ve belgelerin kuruma ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından Yeni Şafak'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır." "Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp’ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye’yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp’ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye’deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz."

Rekabet Kurumu, daha önce WhatsApp Messenger'ın söz konusu güncellemeyi durdurması için geçici tedbir kararı alınmıştı. Kurum yetkilileri, tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde 4054 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca nispi idari para cezaları gündeme gelebildiğini söyledi.

Şu anda geçici tedbir kararının yerine getirildiğini belirten yetkililer, "Diğer taraftan, WhatsApp’ın konuya ilişkin olarak ileri zamanlarda atacağı adımların geçici tedbir kararına ilişkin yaptırımın uygulanıp uygulanmaması noktasında belirleyeceği olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelleme kararı almıştı. WhatsApp Messenger, sözleşmeyi güncellemesinin hemen ardından kullanıcılar tarafından büyük bir tepki toplamıştı.

Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen şirket, sözleşmeyi zorunlu hale etirmişti. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesapları askıya alınacaktı. Firma, gelen tepkiler nedeni ile güncellenen gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs 2021 tarihine ertelemişti. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara verilen süre sona ermişti.