WhatsApp'ta Görüntülü Görüşme Yapanlara Müjde: Yeni Özellikler Hoşunuza Gidecek!

WhatsApp'ın yılın başından bu yana çok sayıda yeni özellik ve iyileştirme üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise şirket, günümüzün teknoloji popülaritesi AR (artırılmış gerçeklik) üzerine yeni özelliklerini geliştiriyor.

WhatsApp'ın görüntülü aramalar için AR efektleri ve filtreleri üzerinde çalıştığı görülüyor. Geçmişte pek çok uygulamanın Snapchat'ten bir dizi filtre ve AR efektini ödünç almaya çalıştığını görmüştük bu nedenle WhatsApp'ın en popüler işlevlerinden biri olan görüntülü aramalara biraz da olsa eğlence katmaya çalışması şaşırtıcı değil.

WhatsApp'a Snapchat Vari Filtre ve Efektler Geliyor

WABetaInfo'nun raporuna göre WhatsApp şimdi kullanıcıların görüntülü görüşmeler sırasında uygulayabilecekleri yeni AR efektlerini ve filtrelerini entegre etmek istiyor. Raporda WhatsApp kullanıcılarının, cilt görünümlerini yumuşatmayı amaçlayan bir rötuş aracının yanı sıra görünürlüğü iyileştirmeleri gerektiğinde düşük ışık modu da dâhil olmak üzere dinamik yüz filtrelerinden yararlanabilecekleri iddia ediliyor.

Bu AR efektleri ve filtrelerinin yanı sıra WhatsApp'ın kullanıcıların aramalar sırasında arka planı düzenlemelerine olanak tanıyan yepyeni bir araç üzerinde çalıştığı da görüldü. WABetaInfo, bu özelliğin sadece mobil cihazlarda değil, masaüstü uygulamalarında da mevcut olacağını iddia ediyor.

Son olarak gerçek zamanlı video akışı yerine bir avatar kullanmak için yeni bir seçenek de üzerinde çalışılan özellikler arasında. Bu seçenek, görüntülü aramada yüzlerinin görünmesini istemeyenler için gizliliği korumayı amaçlıyor.

Peki siz WhatsApp'a gelecek bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.