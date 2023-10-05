WhatsApp Grubundan Çıkarılan İşçi Şirketten Dev Tazminat Aldı!

Bir tesisatçı, hastalık iznindeyken iş WhatsApp grubundan çıkarılması sonrasında 130.000'i aşkın sterlin ödeme kazandı.

Batı Londra'daki Hounslow belediyesine ait bir tesis yönetim firması olan Coalo'da çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki bir rahatsızlık nedeniyle hastalık iznindeyken "önemli güvenlik bilgilerini iletmek" için kullanılan bir grup sohbetinden çıkarıldığını söyledi.

Mahkeme, kendisini sohbete dâhil etmeme kararının haksız olduğuna karar verdi ve Yargıç Sarah George, çalışanları başkalarıyla paylaşılan mesajların dışında bırakmanın doğru olmadığı kanısına vardı.

Dava Öncesinde İşçi ile İşveren Arasında Neler Yaşandı?

Watford'daki mahkeme, Bay Brosnan'ın Haziran 2019'da belinden sakatlanmaya başladığını ve Şubat 2020'de 15 gün hastalık izni aldığını duydu. Daha sonra "resmî devamsızlık toplantısına" çağrıldı ve bir iş sağlığı değerlendirme görevlisi iki ila üç hafta içinde işe dönebileceğini belirledi. Ayrıca iş yeri değerlendirmeleri ve bel desteği de dâhil olmak üzere güvenliği için tavsiyelerde bulunuldu.

Ancak Bay Brosnan mahkemeye, iş yerinin tavsiyeleri göz ardı ettiği görülünce işe döndüğünde "son derece depresif" kaldığını söyledi. Ertesi Nisan ayında belindeki disklerde bir yaralanma daha geçiren Brosnan, bunun ilk tavsiyelerin "uygulanmamasından" ve kendisine "eğitimini almadığı" görevlerin yaptırılmasından kaynaklandığını söyledi.

Ağustos 2021'deki toplantıda işçi "hastalık nedeniyle devamsızlık yaptığı için WhatsApp grubundan çıkarıldığını" öğrendi. Bay Brosnan, şikayetine yöneticilerden bir yanıt alamaması ve kendisine tam hastalık maaşı verilmemesi üzerine Aralık 2021'de şirketten ayrıldı.

Mahkeme, Bay Brosnan'a şirketin "tamamen mantıksız" davranışı nedeniyle 134.411 sterlin tazminat ödenmesine hükmetti ve işverenlerin işe dönmesine yardımcı olmak için "kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey" yapmadığı belirtildi.

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