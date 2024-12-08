WhatsApp'tan Bir Hayat Kurtarıcı Yeni Özellik Daha: Sohbet Gruplarında Kaç Kişinin Çevrim İçi Olduğunu Görebileceksiniz!

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Henüz geçtiğimiz gün okunmamış mesajlar için bir hatırlatıcı özelliğini test etmeye başlayan platform, şimdi isepek çok kullanıcının "keşke böyle bir şey olsa..." diye iç geçirdiği bir sohbet grubu özelliği yakında hayata geçirecek.

Sektörel kaynaklar, WhatsApp'ın geliştirici sürümlerinde kullanıcıların sohbet gruplarında anlık olarak kaç kişinin çevrim içi olduğunu görüntüleyebildiği yeni bir özelliği tespit etti.

Kullanıcılar, WhatsApp Gruplarında Kaç Kişinin Online Olduğunu Görebilecek

Geliştiriciler tarafından WhatsApp'ın son beta sürümünde test edilen yeni özellik oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, yeni özellik sohbet gruplarının üst bölümünde bulunan ve şu anda gruptaki üyelerin isminin yazılı olduğu alanda kendine yer bulacak.

Söz konusu alanda grupta anlık olarak WhatsApp'ta vakit geçiren kişilerin sayısı görüntülenebilecek. Ekran görüntüsünde bu sayının "5 Kişi Çevrim İçi” gibi bir ifadeyle servis edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte grupta çevrim içi olup olmadığını da bu özelliğe eklenecek yeni bir ekranla görüntülüyebileceğimiz de iddia ediliyor. Buna karşın çevrim içi görünürlüğünü kapatan kullanıcıların bu durumun dışarısında kalacağını belirtelim.

WhatsApp'ın yeni özelliği şimdilik beta sürümlerinde test ediliyor. Özellik tam olarak ne zaman herkesin kullanımına sunulur bilinmez. Ancak pek çok kişinin istediği bir yenilik olmasından kaynaklı olarak WhatsApp'ın bu noktada elini çabuk tutacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'a başka hangi özellikler eklenmeli? Yorumlarda buluşalım...