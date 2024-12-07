"Sonunda Geldi" Diyeceğiniz Whatsapp Özelliği Test Aşamasında

WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulan yeni özellik, kaçırılan mesajları bildirim yoluyla kullanıcıya hatırlatıyor.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

WhatsApp, Android kullanıcıları için yayınladığı 2.24.25.29 sürümündeki beta güncellemesiyle mesaj hatırlatma özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bildirimleri istemeden kaydırıp silmeniz ve daha sonrasında bir mesajınız olduğunu unutmanız durumunda Whatsapp size okunmamış mesajlarınızı hatırlatmaya başlayacak.

Whatsapp Bildirim Hatırlatma Nasıl Çalışıyor?

Bu yeni özellik, uygulamanın daha önce yalnızca durum güncellemeleri için kullandığı hatırlatma bildirimlerini artık sohbet mesajları için de kullanmaya başlıyor. Algoritma, sıklıkla sohbet edilen kişileri tespit ediyor ve okunmamış mesajları hatırlatıyor. 

Algoritmanın kullandığı veriler yedeklenmiyor veya WhatsApp sunucularına kaydedilmiyor. Yani uygulamayı yeniden yüklerseniz bu bilgiler sıfırlanıyor. Algoritmanın çalışma prensibi, gözden kaçan her mesajı göstererek rahatsızlık vermemek üzerine kurulu.

Beta Kullanıcılarına Özel Sunuldu

Şimdilik bu özellik, WhatsApp Beta kullanıcılarının sınırlı bir grubuna sunuldu. Güncelleme şu an yalnızca Android cihazlar için geçerli ve Google Play Beta Programı aracılığıyla indirilebiliyor. WhatsApp, yakında bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıracak.

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