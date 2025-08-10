WhatsApp, Android Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özelliği Hayata Geçiriyor

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, her geçen gün platformunu daha da kullanışlı hale getiren yeni özellikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir fotoğraf özelliğini nihayet test etmeye başladı.

Hareketli fotoğraflar isimli bu özellik, uzun yıllardır akıllı telefonlarda yer alan kısa hareket ve ses içeren dinamik fotoğrafların WhatsApp'ta paylaşılmasına imkan tanıyacak. İşte hareketli fotoğraflar özelliğine dair bilinen tüm detaylar!

Hareketli Fotoğraflar Yakında WhatsApp'a Gelebilir

WhatsApp'ın Android cihazlar için yayımladığı 2.25.8.12 beta sürümünde tespit edilen yeni özellik şu anda geliştiriciler tarafından test ediliyor. Bu süreme ait bazı ekran görüntülerine göre yeni özellik, kullanıcıların birebir sohbetlerde, gruplarda ve hatta kanallarda bile çektiği hareketli fotoğrafları gönderebileceğini gösteriyor.

Bilmeyenler için hareketli fotoğraflar, bir resmin çekildiği anın öncesini ve sonrasını, sesiyle birlikte kaydetme yeteneği sayesinde oluşuyor. Bu tür görseller, durağan bir görüntüye kıyasla daha dinamik ve sürükleyici bir içerik sunarak kullanıcıların anılarını daha canlı bir şekilde yeniden yaşamasına yardımcı oluyor.

Yeni hareketli fotoğraf özelliği ile birlikte kullanıcılar, galeriden hareketli bir fotoğraf seçtiğinde bu görseli dinamik modda veya durağan bir fotoğraf olarak gönderme seçeneklerine sahip olacak. Bu seçim ayrıca, fotoğraf düzenleyicisi üzerinden da kolayca yapılabilecek.

Eğer bir fotoğrafı hareketli olarak gönderirseniz, sohbette yer alan küçük resmin sol üst köşesinde, alıcılara görselin hareket ve ses içerdiğini belirten küçük bir hareket simgesi görünecek. WhatsApp'ın bu özelliği doğrudan sunacak olması, kullanıcıların bu tür içerikleri paylaşmak için GifsArt veya PHHHOTO gibi üçüncü taraf uygulama ve platformlara olan ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Şu anda test edildiği belirtilen hareketli fotoğraflar özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Tam da bu noktada WhatsApp'ın test ettiği özellikleri zaman zaman ertelediğini veya tamamen rafa kaldırdığını hatırlatmakta da fayda var. Gelişmeler için takipte kalın!