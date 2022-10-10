WhatsApp Grup Sohbetleri Kullanıcı Sınırı 1.024'e Çıkıyor

WhatsApp'taki grup sohbetlerinin yeni güncellemeyle birlikte katılımcı sayısı tekrar artırılıyor ve artık grup sohbetleri 1.024 katılımcıyı destekleyecek.

Mevcut 512 sınırı iki katına çıkıyor olsa da mevcut durum WhatsApp'ı rakibi Telegram'ın 200.000 grup sohbet üyesi sınırının hâlâ gerisinde tutuyor. WABetainfo tarafından fark edilen bu artan grup sohbet limitleri, Android ve iOS'ta bazı beta kullanıcıları tarafından kullanılabilir hâle geliyor.

Yeni Grup Kullanıcı Sınırı Beta Sürümde Keşfedildi

Yeni bir grup oluştururken, ekranın sağ üst köşesindeki üye üst sınırının 1.023 katılımcı daha seçmenize izin verdiği fark ediliyor. Bu aşamada, mevcut grup sohbetlerinin sınırını genişletip genişletemeyeceğiniz belli değil ancak özellik daha geniş kullanıcı kesimine yayıldıkça bunun kullanılabilir olacağından eminiz.

Bu genişletilmiş kullanıcı sınırı, büyük gruplar, işletmeler ve kuruluşlar için yararlı olabilir. Yükseltilen sınır hâlâ nispeten az da olsa, bu tür büyük grupları yönetmek ve denetlemek kendi sorunlarını doğuruyor.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan en son WhatsApp beta sürümüyle bile genişletilmiş grup sınırını henüz göremeyebilirsiniz. WhatsApp özelliği, öncelikli olarak kademeli test kullanıcılarına sunuyor.